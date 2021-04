Vice-prefeito, Paulo Bagueira, prefeito de Niterói, Axel Grael, e secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira Foto: Divulgação / Berg Silva

Rio - A prefeitura de Niterói assinou, nesta quarta-feira (31), um contrato de importação de 800 mil doses da vacina contra a covid-19 Sputnik V, desenvolvida na Rússia. Com a assinatura, Niterói se junta a Maricá como as únicas cidades do estado do Rio de Janeiro a integrarem o consórcio formado por estados do Nordeste e o município de Araraquara, em São Paulo, para a compra do imunizante russo.

A Prefeitura informou que o contrato seguirá para Moscou, para a assinatura dos representantes russos, e retornará com um cronograma de entrega de imunizante definido para Niterói. De acordo com a Prefeitura, cada dose custará 9,95 dólares.



"Nós não estamos medindo esforços para vencer essa guerra contra a Covid-19. Temos tomado todas as providências de prevenção e combate à pandemia, mas a nossa maior arma é mesmo a vacina. Por isso, estamos buscando no mundo onde podemos comprar uma vacina que esteja disponível, seja segura e eficaz", disse o prefeito Axel Grael. "A assinatura desse contrato nos dará um calendário de remessa de lotes e a esperança de acelerarmos a imunização da nossa população".

Desde o início da pandemia, foram contabilizados 647.875 casos e 36.727 óbitos provocados pela doença. Entre os casos confirmados, 600.983 pacientes se recuperaram da doença.

As taxas de ocupação de enfermaria covid e de UTI covid estão em 82,5% e 89,2%, respectivamente. Os dados são do Painel de Monitoramento covid-19, atualizado às 17h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).