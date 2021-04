Por O Dia

Publicado 31/03/2021 20:07

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao Estágio de Normalidade às 19h20 desta quarta-feira devido à redução dos acumulados de chuva e ausência de previsão de chuva moderada para as próximas seis horas.

Segundo o Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré não detecta núcleos em seu raio de alcance. A previsão para as próximas horas é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvisco/chuva em pontos isolados. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 18h50 desta terça-feira (30).