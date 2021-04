Vacina russa Sputnik V AFP

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 20:21

Rio - A cidade de Niterói abriu nesta quarta-feira mais uma frente para a compra de vacinas para imunizar a população. O prefeito Axel Grael assinou o contrato para a importar 800 mil doses da vacina russa Sputnik V. Com a assinatura, Niterói passa a fazer parte do Consórcio formado por estados do Nordeste e outras duas cidades: Araraquara (SP) e Maricá.

De acordo com a prefeitura, o contrato segue para Moscou para a assinatura dos representantes russos e retorna com um cronograma de entrega de imunizante definido para Niterói. Cada dose custará 9,95 dólares.

"Nós não estamos medindo esforços para vencer essa guerra contra a Covid-19. Temos tomado todas as providências de prevenção e combate à pandemia, mas a nossa maior arma é mesmo a vacina. Por isso, estamos buscando no mundo onde podemos comprar uma vacina que esteja disponível, seja segura e eficaz", disse Grael.

Eficácia

A Sputnik V é uma vacina registrada em mais de 55 países. O ensaio clínico foi realizado em mais de 31 mil voluntários. A Fase III da pesquisa está sendo realizada nos Emirados Árabes, Índia, Venezuela e Belarus. Os ensaios demonstraram 90% de eficácia da vacina na imunização.

Em outra frente de negociação, o prefeito Axel Grael confirmou a participação de Niterói, no dia 22, no consórcio para compra de vacinas contra a covid-19 pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), juntando-se a mais de dois mil prefeitos de capitais brasileiras.