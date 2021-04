Fiocruz Erasmo Salomão/MS

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 08:41 | Atualizado 01/04/2021 08:47

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) atualizou uma cartilha de recomendações, que foi criada para as celebrações do fim do ano passado, para diminuir os riscos de transmissão do novo coronavírus durante a Semana Santa e no domingo de Páscoa. A orientação é para que a população fique em casa, apenas com as pessoas que já convivem juntas. "Nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da covid-19".

Com o aumento do contágio e mortes por covid-19 em todo o país, feriados como a Páscoa, quando famílias costumam se reunir, tendem a se tornar causas de agravamento da pandemia. Com isso, a principal recomendação da Fiocruz é preservar a vida. A cartilha lançada pela instituição nesta quarta-feira tem uma série de dicas para as famílias aproveitarem o momento com segurança sanitária.

Dicas gerais da cartilha da Fiocruz

- Usar máscara sempre que não estiver bebendo ou comendo

- Ter uma máscara reserva, limpa e seca para o caso de sujar e precisar trocar

- Evitar aglomerações e mandar a distância de, pelo menos, dois metros

- Dar preferência a locais abertos ou bem ventilados

- Evitar o uso de ar-condicionado

- Lavar as mãos com frequência

- Não compartilhar objetos, como talheres ou copos





A O manual vale para quem vai celebrar a data em casa ou em outro local, e que estarão expostos a diferentes níveis de contágio. cartilha traz também informações sobre o preparo e manuseio de alimentos, limite de pessoas e ventilação nos ambientes, descarte de lixo e disponibilização de álcool em gel. As recomendações sobre lavagem das mãos permanecem. No fim da cartilha, estão listadas as situações e as condições de saúde que impedem as pessoas de participarem de confraternizações.

Terceira onda

O Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma terceira onda de disseminação da covid-19 e a principal causa para o surgimento do fenômeno pode ser a influência direta da variante de Manaus, a P1. A consideração é do médico da Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Estado, Alexandre Chieppe, que concedeu uma entrevista ao DIA na manhã desta quarta-feira (31)

"Durante a segunda onda, de novembro a dezembro do ano passado, predominava a P2 (da Inglaterra). A partir de janeiro deste ano, começamos a verificar a predominância da variante de Manaus. Então a hipótese que levantamos é que provavelmente essa nova onda no estado ocorreu em função da P1", afirmou o médico.

A terceira onda que atinge o estado provocou um forte aumento no número de internações e na fila de espera por pessoas que precisam de um leito de UTI. O médico menciona que não há uma previsão definida para a redução das lotações nos hospitais e diminuição dos casos.

"É difícil prever, o que fazemos é algumas simulações com a base no que aconteceu com outros estados, em que o número de casos subiu, se manteve em platô e diminuiu. Essa fase costuma durar em torno de oito semanas, estamos num platô neste momento e a gente espera até alguma queda, mas é difícil afirmar isso", ponderou.