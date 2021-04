Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 11:26

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) vai realizar um reparo em uma tubulação na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Praça Almirante José Joaquim Inácio, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A manutenção será realizada a partir da manhã desta quinta-feira (01) e por conta disso, o abastecimento de água será reduzido a partir das 16h de hoje até as 16 horas desta sexta.

Os bairros afetados serão Benfica, Bonsucesso, Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Inhaúma, Manguinhos, Ramos, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier e Triagem. Centro do Rio e Caju também precisarão reduzir o consumo de água por conta do reparo.



O abastecimento será retomado logo após a conclusão da manutenção e a previsão é de que esteja normalizado em até 24 horas. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento.

Publicidade

A Companhia pediu que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.