Até o último domingo, 30 comunidades de todo o Rio passaram por sanitização DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 00:00

A Comlurb continua a todo vapor, em parceria com as Subprefeituras, com suas operações especiais de sanitização para reduzir os riscos de contágio pelo coronavírus nas comunidades do Rio. Na última quinta-feira, foi a vez das favelas Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste da cidade; Morro do Pinto, no Santo Cristo, Vila Aliança e Manguinhos. O serviço é realizado com uma solução de hipoclorito e detergente, e nas partes mais estreitas das comunidades, como becos e vielas, os garis usam um pulverizador costal.

Os trabalhos foram realizados por 24 garis, com o apoio de quatro pipas d'água e oito pulverizadores. As vias também receberam lavagem com água de reuso. O primeiro ciclo de trabalho de sanitizações nas comunidades teve início no último dia 26 e alcançou, até ontem, quase 30 comunidades, de todas as regiões da cidade. O serviço foi feito nesse período de recesso sanitário, determinado pela prefeitura, em decreto, justamente porque haverá menor circulação de pessoas nas ruas, tornando mais eficaz o combate ao contágio pela Covid-19.

"A parceria com os subprefeitos vem sendo determinante desde o início da nova administração na identificação das necessidades e prioridades não só nessas ações de sanitização como também nos mutirões e operações de organização da cidade", lembra o presidente da Comlurb, Flavio Lopes.

Desde o início dos trabalhos, foram beneficiadas as seguintes comunidades: Vidigal e Rocinha, na Zona Sul; Borel, Manguinhos, Morro do Dendê, Guarabu, Complexo do Alemão e Complexo da Maré, na Zona Norte; Terreirão, Tijuquinha, Santa Maria, Vila do Sapê, Rollas, Jordão, Vila Kennedy, Vila Aliança, Piraquê, Barbante e Antares, na Zona Oeste; Morto do Pinto e Morro da Conceição, no Centro.

