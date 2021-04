Novo grupo de profissionais de saúde serão vacinados apenas no Centro de Imunização Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 14:20

Rio - A vacinação contra a covid-19 será ampliada, nesta segunda-feira (5) em Magé, na Baixada Fluminense. Além dos idosos a partir dos 70 anos, também podem receber a primeira dose do imunizante, profissionais de saúde como fonoaudiólogos, farmacêuticos e recepcionistas de farmácias.



“Eles (profissionais de saúde) precisam levar os documentos pessoais, carteira do órgão de classe (para o caso dos farmacêuticos e fonoaudiólogos) e declaração de comprovação da atuação com o endereço da clínica ou farmácia onde trabalha. Vacinaremos também os autônomos, porém, eles devem fazer uma declaração de próprio punho com firma reconhecida e comprovar que moram na cidade”, explicou o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



Publicidade

O novo grupo de profissionais de saúde será vacinado apenas no Centro de Imunização, das 13h às 17h, entre os dias 5 a 9 de abril. A vacinação também continua até sexta para profissionais de emergência, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e radiologia e fisioterapeutas, além de coveiros e agentes funerários da cidade que moram em Magé e trabalham nas emergências em outros municípios.



A vacinação para os idosos com 70 anos ou mais segue nos 12 polos de vacinação, das 9h às 14h. Agora a imunização para esse grupo também acontece aos sábados das 9h às 12h. Até o momento, Magé já aplicou 24.882 doses da vacina contra a doença.





Locais de vacinação



Centro de Imunização - Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé;



USF Andorinhas - Rua Waldemar Colombo Garcia - Andorinhas;



USF Jardim Esmeralda - Rua do Sapotizeiro, s/nº - Jardim Esmeralda;



USF Cachoeirinha - Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150;



USF Partido - Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 - Suruí;



USF Praia do Anil - Rua Roberto Silveira, s/nº - Praia do Anil;



USF Buraco da Onça - Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça;



USF Guarani I - Rua Janete, nº 08 – Piabetá;



USF Maurimárcia - Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia;



USF Pau Grande - Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº - Pau Grande;



USF Jardim Nazareno - Alameda Luizinha, 178 - Jardim Nazareno;



USF Serrana I, que fica na Rua do Sapateiro, s/nº - Vila Serrana;