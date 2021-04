Semana começará com chuva Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Rio - O Rio de Janeiro começou abril batendo recorde de baixa temperatura. A madrugada deste sábado (3) foi a mais fria do ano até agora, com temperatura mínima de 17,6°C em Jacarepaguá, na Zona Oeste, segundo o Alerta Rio. O recorde anterior de temperatura mais baixa em 2021 era de 17,9°C, no dia 1 do mesmo mês, também em Jacarepaguá.

De acordo com o Climatempo, as pancadas de chuva vão continuar no estado. A umidade continua elevada sobre a maioria das áreas da Região Sudeste e as nuvens de chuva crescem com certa facilidade sobre o estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e por quase todas as regiões de Minas Gerais.

Até esta segunda-feira (5), o estado do Rio terá períodos com sol e muitas nuvens. Pode chover um pouco, especialmente durante a tarde, mas a chuva atingirá pequenas áreas e sem risco de transtornos.



A partir da terça-feira, a tendência é de aumento das condições para chuva. A circulação de ventos sobre a Região Sudeste vai organizar e intensificar áreas de instabilidade. A semana segue com temperaturas máximas que não devem passar muito dos 30°C.



A chuva some a partir sexta-feira (9) com o sol prevalecendo durante todo o fim de semana. As temperaturas máximas devem, inclusive, aumentar, podendo chegar a 32ºC.