PMs do batalhão de São Gonçalo trocam tiros com bandidos que estavam em carro roubado Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:38

Rio - Pelos menos duas pessoas foram mortas e outras duas baleadas durante um confronto entre PMs e bandidos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo informações da Polícia Militar, todos são suspeitos de envolvimento com o trafico de drogas e estavam dentro de um carro que praticava assaltos na região.

Nas redes sociais, moradores relataram que o tiroteio ocorreu na localidade conhecida como Rua da Feira, próximo de uma rua onde ocorria uma evento em comemoração à Pascoa, que era organizado por traficantes.

Publicidade

O confronto assustou os moradores do bairro conhecido como Barro Vermelho. Uma mulher disse nas redes sociais que as rajadas pareciam ser dentro da casa que estava com a família.

Por conta da ação policial, um veículo blindado, o 'Caveirão', precisou ser usado para auxiliar a saída dos policiais.

Publicidade

Segundo a polícia, os dois baleados foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e permaneceram presos sob custódia. A PM recuperou um carro roubado e apreendeu drogas e um revólver calibre 38.

EVENTO ILEGAL DESCUMPRE REGRAS

Publicidade

A Prefeitura de São Gonçalo proíbe a realização de eventos com aglomerações. O decreto 108/2021 prevê medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid na cidade.

Segundo a Polícia Militar, traficantes organizaram uma festa de Páscoa chamada de 'Páscoa Chinesa'. Houve distribuição de chocolates e brinquedos.

Publicidade

Um evento musical que iria reunir uma multidão no interior da comunidade foi cancelado após a troca de tiros.