Prefeitura do Rio registra mais de 10 mil autuações durante o período de pausa emergencial

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 11:57

Rio - A Prefeitura do Rio registrou um total de 10.238 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias – com 130 estabelecimentos fechados e 819 multas a ambulantes, restaurantes e bares durante os 10 dias de pausa emergencial para conter os avanços da covid-19.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que no domingo (4), foram 1.042 autuações, com 211 multas a estabelecimentos e ambulantes, além de nove interdições de bares e restaurantes, em funcionamento fora do permitido pelas determinações atuais.



Os comboios de fiscalização contaram com agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar em diversos pontos da cidade como Acari, Vista Alegre; Zona Norte do Rio; Jacarepaguá, Recreio, Barra da Tijuca; Zona Oeste do Rio; além da atuação destacada da Guarda Municipal por todo o município.



Medidas restritivas



Até quinta-feira (8) as medidas seguem iguais. A Prefeitura havia determinado a reabertura das escolas da rede municipal e privada, mas uma liminar da Justiça, na noite de domingo, suspendeu a decisão . O decreto permitia que creches e outros estabelecimentos de ensino também retomassem às atividades.

A partir da próxima sexta-feira (9), a prefeitura vai flexibilizar algumas medidas e alguns estabelecimentos poderão reabrir. Confira abaixo:

Até as 21h:



- Bares

- Lanchonetes

- Restaurantes

- Quiosques da orla

- Depois das 21h, podem funcionar apenas delivery.

Das 11h às 21h:

- Clubes

Das 10h às 18h



- Comércio

Entre 12h e 21h

- Serviços

De 12h às 21h



- Museus

- Galerias

- Bibliotecas

- Cinemas

- Teatros

- Casas de festa

- Salas de apresentação

- Salas de concerto

- Salões de jogos

- Circos

- Recreação infantil

- Parques de diversões, temáticos e aquáticos

- Pistas de patinação

- Atividades de entretenimento

- Visitações turísticas

- Exposições de arte

- Aquários e jardim zoológico

