Morador da VIla Vintém, Davi Gomes foi escolhido como embaixador da Brazil Conference

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 00:00

Um carioca, cria da Vila Vintém, favela localizada entre os bairros de Realengo e Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, foi selecionado entre os 10 embaixadores de uma conferência internacional que visa promover encontros entre líderes e representantes da diversidade do Brasil para discutir temas relacionados à cultura, política, economia e sociedade. A Brazil Conference at Harvard & MIT 2021, evento criado por alunos de universidade de Boston, será realizado pela primeira vez no Brasil, de forma on-line e gratuita.

Davi Gomes, de 21 anos, nascido e criado na comunidade, fruto de uma infância precária, educação pública e, nos estudos, viu uma forma de virar o jogo. Aos 15 anos, ingressou em uma instituição de ensino com quase 100% de bolsa. Foi onde começou a empreender e criou o Davi Sanduba, lanches que ele mesmo fazia para pagar sua parcela de estudos e levar o pão para casa. "Aprendi muita coisa com as minhas vivências de vida, nunca perdia uma oportunidade para participar de trabalhos voluntários e extracurriculares. Um deles me fez vencer o desafio Tack Rio, desafio esse idealizado por uma empresa cultural e a ONG Junior Achievement, que tinha como tema 'como fomentar e dar visibilidade à cultura nas favelas do Rio de Janeiro'", lembra o rapaz.

O prêmio do desafio era participar da Brazil Conference em 2019 e, para custear a viagem até Boston, Gomes fez uma vaquinha, com a qual juntou mais do que o necessário e conseguiu fazer todos os trâmites. Davi é cocriador de dois projetos, a QR-Culture, startup que visa democratizar a cultura por acesso tecnológico e dar oportunidades aos artistas periféricos; e o S.O.S Vila Vintém, principal iniciativa da comunidade, que busca combater a fome e fomentar a economia local por meio de vale-compras.

Anualmente, o Programa de Embaixadores seleciona jovens que tenham papel ativo perante o desenvolvimento do Brasil, seja por meio de iniciativas em sua graduação ou em sua comunidade, como pesquisa, projeto social, atividade extracurricular, voluntariado, empreendedorismo ou outros. Os Embaixadores possuem o compromisso de contribuir ativamente com discussões durante a Brazil Conference e de iniciar ou dar continuidade às iniciativas de impacto social após o retorno ao Brasil.

A Brazil Conference terá um painel sobre os embaixadores do evento, além de outros sobre democracia e justiça, diversidade de cultura, economia e negócios, políticas públicas e impacto social. A conferência será realizada entre os dias 11 e 17 deste mês e transmitida de modo totalmente on-line e gratuito. O evento, já consolidado como referência em unir líderes dos setores públicos, privados e social para debaterem temas importantes e pertinentes ao cenário nacional, acontecerá em parceria com a Fábrica de Startups.

"A missão do Programa de Embaixadores é desenvolver jovens líderes que resolvem problemas sociais brasileiros e inspiram demais jovens a promover mudanças no país. Também esperamos que os Embaixadores multipliquem o conhecimento adquirido na Conferência entre jovens brasileiros, inspirando-os a produzir mudanças sociais no país e potencialmente organizando palestras e painéis de discussão em suas respectivas instituições", finaliza Gustavo Coutinho, presidente do evento.

O horário dos encontros virtuais será das 8h às 22h. Os interessados em participar dos painéis e debates precisam se inscrever através do link http://tinyurl.com/brazilconference2021. Para mais informações, basta acessar www.brazilconference.org.