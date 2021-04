Portal dos Procurados busca informações sobre os envolvidos na morte de Bruno Antunes, de 30 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:10

O corpo de Bruno foi encontrado carbonizado dentro do próprio carro, na tarde deste domingo (4), no bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava desaparecido desde o início da noite deste sábado (3), quando aceitou uma corrida para a mesma região, por volta das 18h. Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (05), um cartaz para ajudar acom informações que possam esclarecer, identificar e levar à prisão dos envolvidos na morte do motorista transporte por aplicativo, Bruno Antunes, de 30 anos, em São Gonçalo. O corpo de Bruno foi encontrado carbonizado dentro do próprio carro, na tarde deste domingo (4), no bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava desaparecido desde o início da noite deste sábado (3), quando aceitou uma corrida para a mesma região, por volta das 18h.

Corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro do próprio veículo Arquivo Pessoal

De acordo com a esposa da vítima, que preferiu não se identificar, familiares ficaram preocupados por não conseguirem fazer contato com ele e decidiram pedir informações sobre seu paradeiro nas redes sociais. Ainda segundo ela, pouco tempo depois, eles receberam uma mensagem dizendo que Bruno teria sido levado por traficantes.

Ela explica que a mensagem dizia que o motorista teria parado para pedir uma informação em um sacolão. Ainda segundo o relato, a região seria dominada pelo tráfico de drogas, que sofreu um ataque de milicianos nesta semana, em um carro com as mesmas características do da vítima. As informações ainda dão conta de que o motorista foi abordado pelos criminosos, mas teria pulado do veículo em movimento.



Para impedir a fuga, os traficantes teriam atirado contra Bruno e depois colocado ele novamente no carro, o levando para dentro da comunidade. Quando voltaram, diz a mensagem, o homem já não estava no veículo, que pouco depois foi levado para fora do local.

Ao ser informada, também por uma mensagem, que o carro e o corpo do motorista haviam sido encontrados, a família foi até a região. De acordo com a esposa de Bruno, a polícia só esteve no local após horas do acionamento, alegando que se tratava de área de risco.

Disque Denúncia recebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:



Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens).

O Anonimato é Garantido.



A DHNSGI está encarregada do caso e do inquérito criminal. Agentes da especializada estiveram no local, fizeram perícia e buscam informações que possam identificar a autoria do crime. Orecebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).está encarregada do caso e do inquérito criminal.