Movimentação hoje na Praia do Arpoador e Ipanema no sábado (3) Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:18 | Atualizado 05/04/2021 19:18

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), emitiu, nesta segunda-feira, uma nota técnica pedindo que os órgãos competentes ampliem as medidas de restrições e as tornem mais rígidas, para que diminua a propagação do coronavírus no estado.

O documento cita no dia 1 de abril, a espera por um leito de centro de terapia intensiva (CTI) manteve tendência de aumento, saindo de 64 pessoas para 701 no dia 31 do mesmo mês. Diz ainda que a ocupação de leitos de CTI está acima de 90% tanto na rede pública, quanto na privada.

Publicidade

O que o texto pede?

- A manutenção de medidas restritivas à circulação por pelo menos mais duas semanas, com intensificação de ações de fiscalização para coibir qualquer aglomeração;

Publicidade

- Massificação de campanhas que orientem sobre o uso correto de máscaras, distanciamento entre pessoas, não aglomeração e lavagem de mãos;

- Aumento de disponibilidade de transporte público para a mobilidade dos trabalhadores essenciais;

Publicidade

- Medidas fiscais de proteção e garantia da manutenção do emprego e renda dos trabalhadores e auxílio a pequenas e médias empresas;

- Suporte econômico a pessoas em condições de fome e desalento.

Publicidade

Chrystina Barros, pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde do COPPEAD/UFRJ, disse que maior que o vírus, são as pessoas que ainda negam a existência da pandemia.

"É muito comum que as pessoas minimizem as mortes por covid, mas hoje, em 24h, morre mais gente pela doença do que antes da existência dela. E há pessoas que dizem que a mídia mente sobre, diz que é sensacionalismo. Não é possível que as pessoas não se convençam do quão grave é o nosso momento. A nossa luta maior hoje é através da comunicação, para que todos entendam e respeitem a dor do próximo e principalmente se reconheça vulnerável. Qualquer um pode adoecer e morrer pela covid. Os hospitais estão lotados e vão faltar recursos", desabafa.

Publicidade

Veja as novas medidas de restrição contra a covid-19 no estado do Rio

Novas medidas de restrição contra a disseminação da covid-19 foram divulgadas, neste fim de semana, pelo estado do Rio e por municípios da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. Decretos estaduais e municipais foram prorrogados até a próxima semana, com regras para o funcionamento de bares, restaurantes, comércio e academias, assim como templos religiosos.

Publicidade

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, no último sábado (3), em Diário Oficial Extraordinário, as novas regras que mantêm suspensos o funcionamento de casas de shows e festas, parques de diversão e boates e a realização de eventos e festas.

As aulas presenciais da rede estadual de educação também seguem suspensas. As unidades escolares permanecerão abertas para expedição de documentos, matrículas, retirada de material didático, além do kit alimentação.

Publicidade

O texto mantém autorizadas as práticas de esportes individuais ao ar livre e as atividades esportivas de alto rendimento, mas sem público e respeitando os protocolos. O decreto ainda determina que bares, restaurantes e lanchonetes funcionem com até 40% da capacidade de lotação, sendo o consumo de bebidas alcoólicas autorizado apenas para clientes sentados, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro e com a capacidade máxima de 4 pessoas por mesa.

Fica mantido o funcionamento de shopping centers e centros comerciais, conforme normas municipais autorizativas e até o limite de 40% de sua capacidade total, incluindo o estacionamento. Os clientes, no entanto, devem estar com máscara e manter o distanciamento.

Publicidade

O comércio de rua e galerias também poderão funcionar, assim como salões de beleza, barbearias e congêneres. Estes últimos somente com agendamento prévio e seguindo os protocolos específicos para este tipo de negócio. Os ambulantes legalizados também poderão trabalhar.

Os hotéis e pousadas deverão observar as regras estabelecidas no programa "Rio de Janeiro Turismo Consciente". As áreas de lazer desses estabelecimentos, no entanto, só poderão funcionar com 40% de sua capacidade máxima. As atividades de organizações religiosas podem funcionar, observando alguns protocolos, com distanciamento social de 1,5 metro entre as pessoas e mantendo todas as áreas ventiladas.

Publicidade

No caso de conflitos, vão prevalecer as regras estipuladas pelos municípios, que estão autorizados a promover barreiras sanitárias nas rodovias estaduais, caso achem necessário.