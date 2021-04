Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:17

Rio - A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e moradores da Rocinha iniciaram a campanha "Elo PUC-Rio e Rocinha contra a pandemia", com o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social a enfrentar os impactos da crise causada pela covid-19. A campanha busca arrecadar fundos para o combate à fome e a outras dificuldades impostas a essa população pelo contexto atual. As doações podem ser feitas até 30 de junho. Para doar, acesse aqui