Polícia Civil prende criminoso apontado como integrante de quadrilha especializada em agiotagem e extorsão, em Niterói Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:49

Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói) prenderam na manhã desta segunda-feira (5), no Centro de Niterói, Robson Luiz Marinho, de 42 anos, conhecido como Braga e apontado como um dos integrantes de quadrilha especializada em agiotagem e extorsão no Rio. Robson Luiz foi preso por volta das 7h, na Rua Andrade Neves, após informações obtidas pela 76ª DP.



Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa e extorsão, expedido pela 33ª Vara Criminal da Capital com base em investigações conduzidas pela 44ª DP (Inhaúma) na Operação Infestus. Braga integrava o núcleo responsável pelas cobranças do esquema criminoso e estava foragido desde outubro de 2019.

Polícia Civil prende homem apontado como integrante de quadrilha especializada em agiotagem e extorsão, em Niterói.



Assista:



Créditos: Divulgação/Polícia Civil#ODia pic.twitter.com/ROdMmj4NoJ — Jornal O Dia (@jornalodia) April 5, 2021

Publicidade