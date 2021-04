Manifestação interdita BR 101 em Campos dos Goytacazes Foto: Reprodução / Polícia Rodoviária Federal

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:27

Rio - Moradores interditaram, na tarde desta segunda-feira, a rodovia BR 101, em Campos dos Goytacazes, na altura do KM 62. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 30 pessoas atearam fogo em objetos para fechar a via.

A PRF ainda afirmou que os manifestantes protestavam contra as medidas de restrição em combate ao novo coronavírus. Cerca de 30 minutos depois, os agentes conseguiram reestabelecer o trânsito. Às 17h09, os manifestantes interditaram novamente a via e, às 17h30, o trafego fluiu no sistema de "pare e siga".