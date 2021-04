Homem que furtou vacinas contra covid-19 Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:58

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam identificar e levar à prisão um homem que furtou cinco doses de vacina contra a covid-19. O crime aconteceu no Centro Municipal de Saúde Professor Carlos Cruz Lima, no bairro Colégio, Zona Norte, na madrugada deste domingo. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Coordenados pelo delegado Fábio Luiz da Silva, agentes da 6ª DP estiveram no posto de saúde para recuperar as imagens de câmeras de seguranças. Os policiais fizeram uma perícia no local e ouviram testemunhas do caso. Os agentes realizam diligências para identificar o autor e recuperar as vacinas furtadas.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).