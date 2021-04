Matheus com a família e equipe médica que o acompanhou TV/Globo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 07:55

Rio - Depois de quatro meses internado e com 90% do pulmão comprometido, o maior desejo da família de Matheus Moreira, de 8 anos se concretizou, poder levar o menino de volta para casa e recuperado da covid-19. O garoto foi internado em dezembro em Unidade de Pronto Atendimento, em São José de Ubá, um município no Norte do estado com 7 mil 206 habitantes. De lá, ele foi transferido para um hospital na capital com o auxílio de um helicóptero da Marinha.

A história de Matheus foi contada no RJTV2. Foram quatro meses de tratamento no Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Agora, o menino volta para casa para fazer o que mais gosta, jogar de futebol e voltar a andar de bicicleta.