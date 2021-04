Novos pontos de vacinação são abertos no Rio Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:06

Rio - A Prefeitura do Rio inaugura nesta terça-feira (6) o posto de vacinação contra a Covid-19 na antiga casa de shows Imperator, na Rua Dias da Cruz, 170, Méier, na Zona Norte.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quer ampliar o número de locais de vacinação para acelerar a imunização na capital.



Ainda esta semana a prefeitura vai inaugurar outro posto. A unidade vai funcionar na sede do Cacique de Ramos, também na Zona Norte.



Atualmente são 250 pontos de vacinação, entre unidades de saúde, postos extras e postos no sistema drive-thru.

A partir desta terça a SMS começa a aplicar a primeira dose da vacina em homens de 66 anos e profissionais de saúde de 58 anos.