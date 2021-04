Coletivo foi alvo de dois criminosos Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:10 | Atualizado 06/04/2021 14:11

Rio - Dois homens armados entraram no coletivo 490, que faz a linha Miguel Couto x Central e levaram os pertences de todos os passageiros, na manhã desta terça-feira. De acordo com relatos das vítimas, o motorista tentou impedir a entrada dos criminosos, mas um deles ficou com a mão presa para dentro do ônibus com a arma apontada para o condutor do veículo.

"Eles subiram no INTO quando dois passageiros iam descendo. Eles encurralaram os dois e mandaram subir. O motorista fechou a porta e prensou a mão de um deles, mas a arma ficou para dentro apontando pro motorista então ele foi obrigado a abrir a porta", disse uma das vítimas que não quis se identificar.

Segundo a mulher, um dos criminosos ficou ao lado do motorista e o segundo passou pela roleta e assaltou os demais passageiros.

"Um ficou apontando a arma pro motorista e o outro atravessou a roleta assaltando todo mundo, gritando, colocando terro psicológico. Pegou a mochila do primeiro passageiro e na própria mochila já foi jogando os telefones, cordão, aliança, documento", disse..

Segundo ela, a ação durou menos de cinco minutos e os criminosos desceram do coletivo próximo ao Instituto Médico Legal (IML), na Avenida Francisco Bicalho.

A Transportadora Tinguá informou que lamenta mais um episódio de violência na cidade. O caso será registrado na 17ª delegacia de polícia, a mais próxima da região de onde ocorreu o fato. A empresa se colocou à disposição das autoridades policiais para a resolução do assalto.