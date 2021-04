O mapa acima mostra área central que será 'isolada' por barreiras na cidade Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:43

Rio - A parte Central de Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense, terá restrições de acesso a partir desta terça-feira (6) através das instalações de barreiras nas principais ruas da região para evitar o grande fluxo de circulação de pessoas e veículos. Nesta segunda-feira (5) a Prefeitura anunciou que irá manter a fase vermelha na cidade, que segue com 100% dos leitos de UTIs e enfermarias ocupados.

Segundo informa a Prefeitura, só serão permitidos circular pelo centro as pessoas que comprovarem residência na localidade ou tenham a necessidade de realizar pagamentos em agências bancárias ou a estabelecimentos cujo funcionamento é permitido. O serviço presencial de comércios continua suspenso, apenas funcionando em forma de delivery (entrega em casa).

Segundo o último boletim divulgado por Campos, a cidade registrou 280 novos casos da doença na cidade e 20 mortes entre sábado e segunda-feira. A fila de espera por um leito de UTI, que está com 100% de ocupação, chegou a 26 pessoas nesta segunda. Já a espera por um leito de enfermaria subiu de 9 para 14 pessoas.

Desde o inicio da pandemia a cidade já registrou 24.324 casos confirmados da doença, com 889 mortes causadas pela Covid-19.

Veja os pontos de interdição

A interdição da área central de Campos dos Goytacazes abrange os seguintes trechos: Avenida José Alves de Azevedo, a partir da Rua Dr. Siqueira até a Avenida XV de Novembro. Da XV de Novembro até a Rua Marechal Floriano. Também estarão interditados o trecho da Marechal Floriano entre as ruas Saldanha Marinho e 21 de Abril. Ao todo, serão 16 trechos de interdição fazendo um cordão de isolamento na tentativa de evitar aglomerações, incluindo a Praça São Salvador e o Boulevard Francisco de Paula Carneiro.



Na Avenida José Alves de Azevedo, haverá barreiras nos seguintes cruzamentos: Ruas Siqueira Campos, Tenente Coronel Cardoso (Formosa), Gil de Góes, além da Hélion Póvoa com Gil de Góes. Na XV de Novembro, as interdições serão nos cruzamentos das ruas Barão de Amazonas, Paul Percy Harris (lateral da Praça São Salvador), Governador Teotônio Ferreira de Araújo e Rua dos Andradas. As outras interdições ocorrerão na Rua Marechal Floriano nos seguintes cruzamentos: com a Rua Saldanha Marinho, com a Santa Efigênia, João Pessoa, Sete de Setembro e 21 de Abril, portanto, a entrada de veículos e pessoas nestes cruzamentos estará interditada. Nos pontos interditados, estarão agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.