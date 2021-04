A Prefeitura já informou que vai recorrer a decisão do juiz Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:29 | Atualizado 06/04/2021 10:38

Rio - A deputada estadual Adriana Balthazar (Novo) lançou, na noite desta segunda-feira (05), um abaixo-assinado online para pressionar a aprovação, em regime de urgência, de um projeto de lei que torna as escolas como atividades essenciais em todo o estado do Rio. A medida visa impedir que decisões judiciais impeçam o funcionamento presencial de unidades da rede pública e privada de educação.

“A gente não pode continuar aceitando a politização e judicialização da pandemia. Milhares de crianças já estavam saindo para ir às aulas, pais e profissionais tinham se planejado. Não pode um juiz, no meio da noite, definir se as escolas vão ou não voltar, indo contra a decisão de um prefeito eleito pela população”, criticou Adriana Balthazar.

O retorno presencial às salas de aula estava previsto para esta segunda-feira, mas o juiz Roberto Câmara Lace Brandão, do Plantão Judiciário, suspendeu o retorno de creches e escolas públicas atendendo a um pedido de ação popular assinada por um grupo de vereadores e deputados. A Prefeitura já informou que vai recorrer.

“Talvez o juiz que fechou as escolas tenha uma babá que chegue de BRT lotado para cuidar de seus filhos, mas isso não é uma realidade do povo brasileiro. E as pessoas que trabalham em atividades essenciais, o que fazem com seus filhos?”, questionou a deputada.

Ao repetir a fala do prefeito Eduardo Paes, de que “a escola tem que ser a primeira a abrir e a última a fechar”, Adriana Balthazar argumenta que as unidades com capacidade de cumprir os protocolos sanitários contra a Covid-19 devem abrir e deixar a critério dos pais a decisão de levarem ou não seus filhos.