Rio - Após dois dias de investigações, a Polícia Civil ainda busca identificar o ladrão das 50 doses de CoronaVac furtadas na madrugada deste domingo (4) no Centro Municipal de Saúde (CMS) Professor Carlos Cruz Lima, no Colégio, na Zona Norte do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SME), caso as vacinas sejam encontradas, não poderão ser utilizadas.

Apesar da impossibilidade de utilização das vacinas furtadas, agentes da 6ª DP (Nova Cidade) ainda tentam tirar o imunizante roubado de circulação. "Fomos informados ontem cedo que não teriam utilidade, concentramos os esforços na identificação e captura do autor. Lógico, sem deixar de buscar as vacinas, pois podem ser vendidas sem qualquer eficácia", explicou o delegado titular Fabio Luiz da Silva.

De acordo com a SME, a inutilização das vacinas é justificada pois 'Não seria possível precisar a qualidade dos insumos após o ocorrido'. Ainda segundo a Secretaria, o arrombamento foi constatado pelo vigilante da unidade e confirmado pelas imagens do circuito interno. Nas câmaras de seguranças, um homem chegou por volta das 4h e forçou a entrada na sala de imunização, furtando cinco frascos da vacina. Ele permaneceu por cerca de 10 minutos no local e fugiu.

A Polícia foi chamada pela direção da unidade. Uma perícia foi realizada no local e o caso foi registrado na 6° DP (Cidade Nova).