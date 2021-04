Foram apreendidos fuzis, pistolas, carregadores e munições, drogas e trajes camuflados Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 15:52 | Atualizado 06/04/2021 17:44



Rio - Dois criminosos morreram em confronto com agentes da Polícia Civil durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINT) no Complexo do Salgueiro , em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (6). Os homens são apontados como líderes de uma facção criminosa no Ceará.

Contra José Erasmo de Sousa Filho e Carlos Menezes Bezerra, que eram alvos da Polícia Civil do Ceará, havia mandados de prisão em aberto. Segundo a polícia, Erasmo era apontado como a maior liderança em liberdade da “Tropa do Lampião” ou “Bonde do Fantasma”, responsável pelo tráfico de drogas, homicídios e roubos em regiões do Ceará, de acordo com as informações da polícia do estado.



Publicidade

Também é atribuída a ele a gravação de um vídeo em que é mostrada grande quantidade de fuzis, pistolas e granadas, além de trajes camuflados. Nas imagens, ela exalta a organização criminosa e ameaça dominar o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza. O vídeo viralizou nas redes sociais e circulou pelo WhatsApp nos últimos meses.



Publicidade

Vídeo exaltando organização criminosa foi atribuído ao criminoso morto na operação no Complexo do Salgueiro.#ODia pic.twitter.com/9T6Zpme6od — Jornal O Dia (@jornalodia) April 6, 2021

A operação tinha o objetivo de localizar lideranças do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, entre elas Dalton Luiz Vieira Santana, suspeito de ter assassinado e esquartejado Bianca Lourenço Silva, de 24 anos, que era sua ex-namorada. A ação também tinha como alvos chefes do tráfico de drogas do Ceará que estavam escondidos na comunidade.



Publicidade

Segundo a polícia, os agentes foram atacados por traficantes que se esconderam em casas da localidade conhecida como Conjunto da Marinha e também nas matas e mangues que cercam a região. A ação contou com veículos blindados e aeronaves.

Foram apreendidos dois fuzis, pistolas, carregadores e munições, grande quantidade de tabletes de drogas e vários trajes camuflados conhecidos como roupas “Ghillie” utilizados pelos traficantes para se esconderem em regiões de mata.