Rio de Janeiro

Linha Amarela: Lamsa segue analisando proposta do presidente do STF para reassumir a via

Ministro Luiz Fux propôs valor temporário R$ 4,00 pelo prazo de 90 dias, até aferição da tarifa final. Prefeitura do Rio aceitou a proposta, mas empresa pediu 48 horas para dar resposta

Publicado há 1 hora