Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:37

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, um suspeito de assaltar pessoas na saída de agências bancárias na Tijuca, Zona Norte. João Charlopes Anisio Dias tem três mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça por roubo duplamente majorado. O suspeito, que estava foragido há seis anos, foi preso em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

As investigações da polícia apontam que a quadrilha agia da seguinte forma: um dos criminosos ficava dentro da agência colhendo informações de clientes que fizeram saques altos. Por telefone, passava as informações ao João e outro criminoso, que estariam esperando pelo cliente na saída do banco.