Portal dos Procurados pede informações sobre quatro envolvidos em assassinatos no Morro do Urubu Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 21:32 | Atualizado 06/04/2021 21:33

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam levar às prisões de traficantes que agem no Morro do Urubu, em Pilares e Tomás Coelho, Zona Norte. Geovani Lameira Antônio, 28 anos, Bruno Silva Souza, 38, Allan da Costa Silva, 27, Rafael Cardoso do Valle, 32 anos, e Edgar Alves de Andrade são procurados por homicídio. Todos são considerados foragidos da Justiça.

Em fevereiro de 2020, um homem morreu vítima de tiros, o corpo dele foi colocado no porta-malas de um carro, que foi incendiado. De acordo com as investigações, os suspeitos cometeram o crime por acreditarem que a vítima era informante de um grupo rival.

Os traficantes Rafael Cardoso do Valle e Geovani Lameira Antônio estariam envolvidos diretamente na morte de Beatriz Schunk Mendes, de 18 anos, morta em fevereiro do ano passado, no interior de um bar, no Morro do Urubu.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).