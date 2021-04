Durante o período do super feriado, Detro e a PM fizeram vistorias em 981 veículos nas barreiras sanitárias Divulgação/Detro-RJ

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou 204 multas durante o mês de março, sendo 101 em ônibus, 41 em vans intermunicipais e 62 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização. As operações ocorreram em todo estado, com o objetivo de melhorar a qualidade e a segurança do serviço para a população, além de coibir o transporte irregular.



As principais irregularidades flagradas em ônibus foram a falta do documento de porte obrigatório, o não cumprimento do quadro de horário, o mau estado de conservação do coletivo e o descumprimento de normas de acessibilidade e de higienização. Entre os motivos mais recorrentes nas vans estão o excesso de passageiros, a alteração de itinerário e o embarque de passageiros ao longo do trajeto.



Durante o período do super feriado, entre os dias 26 de março e 4 de abril, agentes do Detro e da Polícia Militar fizeram vistorias em 981 veículos nas barreiras sanitárias em apoio às prefeituras. Ao menos 38 automóveis foram impedidos de entrar em municípios e outros 15 foram multados. Ao todo, a operação envolveu 48 agentes e 32 viaturas em sete dias de bloqueios sanitários. Os agentes também verificaram o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel nos transportes regulares.