Por Yuri Eiras

Publicado 07/04/2021 09:29 | Atualizado 07/04/2021 10:29

Rio - O governador afastado Wilson Witzel comparece pessoalmente, na manhã desta quarta-feira (7), ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Witzel pode ser ouvido ainda nesta quarta pelo Tribunal Especial Misto (TEM), na última etapa das oitivas do processo de impeachment. O ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos também comparece e depõe pessoalmente nesta manhã, mas por determinação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a imprensa não poderá gravar o interrogatório, sob a justificativa de "proteção de sua imagem". Apenas a gravação de instrução do processo será permitida.Na última segunda-feira (5), a defesa do governador afastado tentou suspender o processo de impeachment , com o argumento de que não teve acesso ao conteúdo completo da delação do ex-secretário Edmar Santos. O pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) . Para Moraes, o direito ao acesso ao conteúdo foi, sim, assegurado.Wilson Witzel foi afastado em agosto do ano passado, suspeito de fazer parte de um esquema de fraude de contratos de Organizações Sociais (OSs) com a Saúde do estado, principalmente durante a pandemia. Desde então, Cláudio Castro é o governador em exercício do Rio de Janeiro.