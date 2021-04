Vacinação contra Covid-19, no Campus da UFF, no Gragoatá, em Niterói Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:06

Rio - A Prefeitura de Niterói ampliou a faixa etária do grupo prioritário para receber a imunização na cidade. A atualização de datas começa a valer nesta quinta-feira (8), quando serão vacinados idosos a partir de 67 anos e trabalhadores da área de saúde com 50 anos ou mais. O cronograma foi acelerado e segue até o próximo dia 24. A partir do dia 26 de abril, o município informou que seguirá o calendário unificado com as prefeituras do Rio de Janeiro, Maricá e Itaguaí.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a covid-19 está sendo programada de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Publicidade

"São analisados critérios como a quantidade de doses disponíveis e quantas pessoas precisam ser vacinadas em cada grupo prioritário para definir as datas e locais de vacinação de cada público-alvo", informou a prefeitura, em nota.

Confira o calendário de vacinação na cidade de Niterói:

Publicidade

Profissionais e trabalhadores de saúde

08/04 (quinta-feira) - a partir de 50 anos

Publicidade

09/04 (sexta-feira) - a partir de 50 anos

10/04 (sábado) - a partir de 45 anos

Publicidade

12/04 (segunda-feira) - a partir de 45 anos

13/04 (terça-feira) - a partir de 40 anos

Publicidade

14/04 (quarta-feira) - a partir de 40 anos

15/04 (quinta-feira) - a partir de 35 anos

Publicidade

16/04 (sexta-feira) - a partir de 35 anos

17/04 (sábado) - a partir de 30 anos

Publicidade

19/04 (segunda-feira) - a partir de 30 anos

20/04 (terça-feira) - a partir de 25 anos

Publicidade

21/04 (quarta-feira) - a partir de 25 anos

22/04 (quinta-feira) - a partir de 18 anos

Publicidade

23/04 (sexta-feira) - a partir de 18 anos

24/04 (sábado) - a partir de 18 anos

Publicidade

Idosos até 60 anos

07/04 (quarta-feira) - a partir de 67 anos

Publicidade

08/04 (quinta-feira) - a partir de 67 anos

09/04 (sexta-feira) - a partir de 66 anos

Publicidade

10/04 (sábado) - a partir de 66 anos

12/04 (segunda-feira) - a partir de 65 anos

Publicidade

13/04 (terça-feira) - a partir de 65 anos

14/04 (quarta-feira) - a partir de 64 anos

Publicidade

15/04 (quinta-feira) - a partir de 64 anos

16/04 (sexta-feira) - a partir de 63 anos

Publicidade

17/04 (sábado) - a partir de 63 anos

19/04 (segunda-feira) - a partir de 62 anos

Publicidade

20/04 (terça-feira) - a partir de 62 anos

21/04 (quarta-feira) - a partir de 61 anos

Publicidade

22/04 (quinta-feira) - a partir de 61 anos

23/04 (sexta-feira) - a partir de 60 anos

Publicidade

24/04 (sábado) - a partir de 60 anos

Publicidade

Locais de vacinação

De segunda a sexta-feira, a vacinação em Niterói é realizada nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí, das 8h às 17h. A entrada nos locais é até 16h.

Publicidade

Aos sábados, duas policlínicas regionais e o drive thru do Campus Gragoatá da UFF ficarão abertos, das 8h às 12h, para vacinação. No dia 3 de abril, as unidades serão as Policlínicas Regionais de Piratininga e Barreto. Em 10 de abril, estarão abertas as Policlínicas Regionais da Engenhoca e Largo da Batalha. Já no dia 17, as Policlínicas Regionais Sérgio Arouca e Carlos Antônio da Silva. No dia 24, a vacinação acontece nas regionais do Fonseca e Itaipu. No dia 1º de maio, a imunização será realizada nas Policlínicas Regionais de Piratininga e Barreto.

Para receber a primeira dose, os idosos devem levar CPF e um documento de identidade com foto. Já para a segunda dose também é necessário apresentar o comprovante de vacinação.



Endereços dos locais de vacinação:

Publicidade

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº - Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Publicidade

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.

Publicidade

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Publicidade

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca.

Clube Central - Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 335 - Icaraí.

Publicidade

Drive thru da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.

Idosos acamados

Publicidade