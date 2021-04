17ª DP (São Cristóvão) Google / Reprodução

Publicado 07/04/2021 12:43

Rio - Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam nesta quarta-feira (7), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, o criminoso Fernando Raposo da Silva, o ‘Gringo’, apontado como gerente do tráfico de drogas da Cidade de Deus. Ele foi localizado nas imediações da comunidade do Rola e preso em flagrante. Fernando Raposo estava sob a proteção do Comando Vermelho (CV), facção que domina a localidade.

O criminoso foi condenado por fazer parte do tráfico de drogas da comunidade da Cidade de Deus. De acordo com as investigações, ele exercia a função de ‘gerente do crack de 5’, da localidade conhecida como Boca dos Apês.

Fernando Gringo tem 13 passagens pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, roubo de veículos e receptação. O criminoso foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.