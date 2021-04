Prefeito Eduardo Paes apresenta planejamento de investimento no BRT para os próximos 6 meses Beatriz Perez/ Agência O DIA

Por Beatriz Perez

Publicado 07/04/2021 15:46 | Atualizado 07/04/2021 15:47

Rio - Dentro do planejamento que a Prefeitura do Rio pretende executar para melhorar a operação do BRT na cidade está a criação de um terminal de VLT próximo à Rodovia do Rio que integre o BRT TransBrasil, o veículo leve sobre trilhos e linhas de ônibus. "A ideia é usar a estrutura de transportes que já temos no Centro do Rio e valorizar o VLT que está sendo subutilizado", explicou a secretária municipal de Transportes Maína Celidônio durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira no Palácio da Cidade, Zona Sul do Rio.

O terminal terá o projeto realizado pela Secretaria de Planejamento Urbano, comandada por Washington Fajardo. "Haverá uma conexão confortável para o usuário", disse Maína Celidônio.

O VLT será estendido até o terreno do Gasômetro, na Zona Portuária. O prefeito disse que os terrenos já estão sob o poder da Prefeitura para que as obras sejam realizadas.

As obras da TransBrasil devem ser concluídas até o final de 2022. "Se terminarmos antes, melhor", disse Eduardo Paes.

A secretária Maína Celidônio também disse que estações do BRT na Avenida Brasil receberão projetos urbanísticos para ficarem mais confortáveis para o usuário. Alguns pontos de ônibus também serão aproximados das estações para facilitar a conexão.

Também foi anunciada a implantação de quatro estações no corredor TransBrasil entre Deodoro e Margaridas. A secretária Maína Celidônio disse que haverá calha no corredor para evitar invasões e acidentes.

A Prefeitura anunciou na manhã desta quarta-feira uma série de medidas para melhorar o serviço do BRT e das linhas comuns de ônibus na cidade. Na quinta-feira a Secretaria Municipal de Transportes vai apresentar o plano de recuperação do BRT para a Câmara dos Vereadores do Rio para autorização da execução de cerca de R$ 133 milhões.

Para recuperar as estações do BRT, a Prefeitura calcula gastar R$ 20 milhões. A secretaria municipal de transportes pretende reabrir 46 estações que estão fechadas em até seis meses. Atualmente, 88 estações estão funcionando na cidade. A Prefeitura também planeja reintroduzir articulados, conforme reparos forem realizados, e chegar a 241 BRTs circulando em setembro. Até o dia 10 de abril, 150 articulados devem estar nas ruas.

A interventora Cláudia Secin ressaltou a degradação da frota verificada pela intervenção. Ela disse que há 297 veículos nas garagens. Destes, 56 precisam de um investimento de 300 mil para voltar a circular em um prazo de 6 meses; 94 veículos estão tecnicamente retidos e precisam de um investimento médio para retornar no prazo médio de 3 meses. Outros 27 veículos precisam de um baixo investimento e podem retornar mais rapidamente às ruas. Apenas 120 articulados estão em operação.

O índice de quebra dos ônibus de BRT também chamou a atenção da interventora. " São 67% os ônibus que saem para circular e quebram. Por isso estamos estudando um trabalho preventivo", disse.