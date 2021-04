Aglomeração em escola de Campos dos Goytacazes Reprodução

Publicado 07/04/2021 20:28

Rio - Familiares de alunos do Colégio Estadual de Salles, em Campos dos Goytacazes, denunciaram ao DIA que a escola, mesmo com portas fechadas e com cinco pessoas contaminadas com covid-19, entregou presencialmente as apostilas e kits de alimentação na unidade. De acordo com a denúncia, além da aglomeração, a escola ainda foi invadida pela população em busca dos kits, precisando até de apoio policial para controlar a situação.



De acordo com o Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe), uma alternativa seria o envio de um cartão magnético recarregável para que os responsáveis possam comprar os alimentos diretamente no supermercado.

"As pessoas estão, sem dinheiro, sem emprego, sem auxílio emergencial. Com fome. E ainda precisam enfrentar uma aglomeração na porta de uma escola para receber alimentos para garantir o mínimo para as próprias famílias. É o cúmulo do descaso com a população e com os profissionais da educação que trabalham na escola", diz a nota do Sindicato.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde informou que "apenas uma equipe reduzida de funcionários atua nas unidades para manter a entrega de material didático e kits de alimentação para alunos e familiares. Esse trabalho é de fundamental importância para que a educação fluminense continue em tempos de pandemia".

Questionada sobre a confusão e invasão à unidade, a pasta disse que "os diretores das unidades escolares são orientados a realizar cadastro e agendamento para a entrega de kits de alimentação e materiais didáticos, para evitar aglomerações de pessoas. Uma equipe da Diretoria Regional esteve no colégio pela manhã e a situação foi resolvida".

"A Seeduc ressalta que todo funcionário que informa estar com sintoma e/ou diagnóstico de Covid-19 é imediatamente afastado do trabalho presencial, como preconizam os protocolos sanitários em prática nas 1,2 mil escolas da rede desde o final do ano passado. O profissional é orientado a procurar avaliação médica e deve cumprir sua quarentena em segurança".