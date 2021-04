PMs do 21º BPM encontraram os menores em buscas na região Divulgação/PMERJ

Rio - Uma pessoa foi baleada dentro de um ônibus, na tarde desta quarta-feira (7), na Avenida Automóvel Clube, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima foi atingida durante um roubo no coletivo. O crime foi praticado por dois menores.



De acordo com a Polícia Militar, militares do 21º BPM (São João de Meriti) patrulhavam a via quando foram informados sobre o roubo ao ônibus. Em buscas na região, os PMs encontraram os dois criminosos. Eles foram apreendidos, junto com dois aparelhos celulares e um revólver calibre 32, e encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo). A vítima foi socorrida para o Posto de Atendimento Médico (PAM) Meriti.

O passageiro deu entrada na unidade com uma perfuração na mão direita, sem fraturas ou gravidade, mas optou por ir para o Hospital Adão Pereira Nunes, por meios próprios.

Foram apreendidos um revólver e dois celulares Divulgação/PMERJ

Em nota, a Transportes Flores lamentou o crime. "A Flores mais uma vez vem a público para lamentar que seus funcionários e passageiros sejam vítimas constantes da violência urbana. A empresa vem sendo duramente atingida pela falta de segurança. No último ano, foram registrados 260 assaltos à sua frota. Somente em 2021, 16 carros da Flores foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos. Além disso, os ônibus são alvos de vandalismo: em cinco anos, 25 ônibus da empresa foram incendiados; três somente em 2021".