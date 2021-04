Juiz Marcelo Bretas Marcos Arcoverde / Estadão

Publicado 07/04/2021 19:36

Rio - O juiz federal Marcelo Bretas enviou ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), nesta quarta-feira, o processo da Operação Furna da Onça contra 23 réus sem foro privilegiado. A decisão do magistrado, que é o responsável pelos processos da Laja-Jato em primeira instância na Justiça Federal do Rio, atende a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.



Entre os réus estão o ex-governador Sérgio Cabral e os ex-deputados estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo, Edson Albertassi, Coronel Jairo e Marcelo Simão.



Na determinação, Gilmar Mendes estendeu aos réus os efeitos da decisão da 2ª Turma do STF que, no dia 16 de março, entendeu, por três votos dois, que a competência para julgar o caso é da Justiça Eleitoral, e não da Justiça Federal.



A decisão da maioria dos ministros concordou com um pedido da defesa do deputado estadual André Correa (DEM) , um dos réus na ação penal da Furna da Onça.

Mais de R$ 50 milhões em propinas



Desdobramento da Lava Jato, a Furna da Onça mira um suposto esquema que teria movimentado R$ 54,5 milhões em propinas, entre 2011 e 2014, segundo mandato do governador Sérgio Cabral (MDB). Inicialmente, foram emitidos dez mandados de prisão. No entanto, parte dos parlamentares já cumpria prisão desde novembro de 2017 por conta da Operação Cadeia Velha.



São réus no processo da Furna da Onça em primeira instância:



. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio;

. Jorge Picciani, ex-deputado estadual e ex-presidente da Alerj;

. Paulo Melo, ex-deputado estadual e ex-presidente da Alerj;

. Edson Albertassi, ex-deputado estadual;

. Coronel Jairo, ex-deputado estadual;

. Marcelo Simão, ex-deputado estadual;

. Wilson Carlos, foi secretário estadual de Governo de Sérgio Cabral;

. Affonso Monnerat, foi secretário estadual de Governo de Luiz Fernando Pezão;

. Vinicius Farah, ex-presidente do Detran;

. Leonardo Silva Jacob, ex-presidente do Detran;

. Carla Adriana Pereira, ex-diretora de Registros do Detran;

. Jorge Luiz Ribeiro, apontado como operador financeiro do ex-deputado Jorge Picciani;

. Andrea Cardoso do Nascimento, foi chefe de gabinete do ex-deputado Paulo Melo;

. Fábio Cardoso do Nascimento, foi assessor do ex-deputado Paulo Melo;

. Magno Cezar Motta, foi assessor do ex-deputado Paulo Melo;

. Daniel Barbiratto, ex-vereador, enteado do deputado Luiz Martins;

. Jorge Luis de Oliveira Fernandes, foi assessor do ex-deputado Coronel Jairo;

. José Antônio Wermelinger Machado, foi chefe de gabinete do deputado André Corrêa;

. Alcione Chafin Andrade Fabri, foi chefe de gabinete do deputado Marcos Abrahão;

. Leonardo Mendonça Andrade, foi assessor do deputado Marcos Abrahão;

. Marcos Wilson Von Seenhausen, foi chefe de gabinete do deputado Marcus Vinicius Neskau;

. Shirlei Aparecida Martins Silva, foi assessora do ex-deputado Edson Albertassi;

. Jennifer Souza da Silva, funcionária do Grupo Facility/Prol.