Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos pela morte do menino Henry Borel, filho de Monique Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 08:49 | Atualizado 08/04/2021 11:40

Rio - Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, presa na manhã desta quinta-feira (8) pela Polícia Civil, junto com o namorado, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), tentou nos últimos dias reforçar a proximidade que tinha com o filho. Diante do avanço das investigações da 16° DP (Barra) contra o casal, a defesa criou um perfil nas redes sociais para, segundo eles, "mostrar a verdade e para que a justiça prevaleça sobre especulações". Nas 24h antes da prisão, o perfil fez seis publicações.



Todas as publicações recentes foram de fotos do menino Henry, sozinho ou acompanhado da mãe. Na última, feita por volta das 22h de quarta-feira, Henry segurava os ovos de Páscoa que ganhou em 2020. "Você sempre tão feliz e doce... Meu coração sangra por não ter mais você comigo todos os dias. Jesus vive e por isso eu creio!", escreveu a mãe.

Em outro, no mesmo horário, Monique começa o texto já defendendo que Henry sempre foi "bem cuidado". Investigações apontam que o padrasto, Dr. Jairinho, havia realizado uma sessão de tortura pelo menos um mês antes da morte, também provocada por "ação contundente". "Meu bebe sempre foi muito bem cuidado... Todos os que nos conheciam, sabiam como ele era um menino feliz e muito amado", escreveu Monique.

Publicidade





"Todos os dias eu me tornava um ser humano melhor, por ele. Me orgulho da mae que me tornei e me orgulho do filho que tive. Que possamos lembrar dele sempre com o afeto e a leveza que ele carregava em seu olhar. Que estejamos em paz com Deus para ultrapassar as provacoes", continuou.



Defesa fez site para desqualificar testemunhas



A defesa de Monique Medeiros e do médico e vereador Dr. Jairinho (Solidariedade) criou no início da semana perfis no Instagram, YouTube, além de um site para divulgar as versões do casal a respeito

da morte de Henry Borel, 4 anos, ocorrida no dia 8 de março. O site traz o relato de testemunhas que tentam desqualificar um dos principais depoimentos contra o vereador: a de uma ex-namorada.



Segundo o depoimento da mulher, a sua filha ficava nervosa, chorava e até vomitava ao ver o vereador. A menina chegou a contar para a avó teve a cabeça afundada por ele na água de uma piscina, além de apanhar do parlamentar. A defesa de Jairinho nega as acusações e, no site, tenta desacreditar a testemunha, em vídeos curtos, de pessoas que supostamente tiveram contato com ela.

“Ela trabalhou com a gente durante três campanhas. Na última, mandou pedir material para ajudar o Jairinho. Teve um relacionamento com ele sim, por insistência, muita insistência. Eu sou testemunha disso. Dizia para todo mundo que ele ajudava ela, dava presentinhos para ela, para a filha”, disse uma das testemunhas, identificada no vídeo apenas como Shirlei.

Publicidade

Em outro relato, uma mulher, identificada como Marli Coelho, diz que a ex-namorada pediu favores para Jairinho, na última eleição. Ela ainda acusa a ex-namorada do vereador de perseguir a companheira do político, que era casado à época do relacionamento.