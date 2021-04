Atropelamento na Avenida Brasil Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 09:08

Rio - Um homem foi atropelado por um ônibus, na manhã desta quinta-feira, na Avenida Brasil, na pista central no sentido Centro, na altura de Bonsucesso, próximo a entrada da Ilha do Governador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Peterson S. Brito, de 46 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas em estado grave.

AV. BRASIL | Atropelamento envolvendo ônibus ocupa uma faixa da pista central, sentido Centro, na altura da Av. Brig. Trompowski, em Ramos. Bombeiros, PM e CET-Rio atuam no local. Retenções. #viasexpressas pic.twitter.com/FvCCCwXkJ0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 8, 2021 Os Bombeiros informaram que o acionamento aconteceu por volta das 6h10 e a equipe do quartel de Ramos foi deslocada para o local.