Policiais da Delegacia da Posse, em Nova Iguaçu, conseguiram monitorar o pagamento da extorsão e prenderam o trio no momento que receberiam o dinheiro da vítima Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 08/04/2021 11:23

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam, na noite de quarta-feira, suspeitos de torturar um trio de amigos durante um assalto a residência. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os três homens, dois deles envolvidos no roubo, foram presos horas depois, enquanto tentavam extorquir as vítimas.

De acordo com a distrital, Douglas Carvalho de Souza e Washington Lima da Silva, invadiram uma casa, no bairro da Posse, por volta das 3h do dia 6, junto com outros dois comparsas. No imóvel, estavam três amigos reunidos.

Segundo a polícia, os invasores agiram com violência e crueldade, tendo amarrado as vítimas e ameaçado matar seus familiares e cortar seus membros. Durante toda ação, os criminosos estavam armados e portando facão e porretes, para conseguir que as vítimas entregassem seus bens.

"As vítimas relataram que eles chegaram por volta das 3h da manhã e só saíram com o dia claro. Ficaram na casa por umas três. As ameaças aos familiares foi feita olhando a rede social das vítimas. Pegaram os celulares e ficavam 'essa é tua mãe, esse é teu irmão, nós vamos matar eles, sabemos onde eles estão", explicou o delegado Willians Batista, titular da 58ª DP.

Os assaltantes fugiram no início da manhã, mas o crime não parou por ali. Não satisfeitos, durante a noite de terça, eles entraram em contato com uma das vítimas exigindo o pagamento de R$ 50 mil e fazendo novas ameaças caso o valor não fosse pago.

Cientes da tentativa de extorsão, os policiais da 58ª DP começaram a monitoram o pagamento e conseguiram prender em flagrante Douglas, Washington e Rodrigo Ventura dos Reis, na tarde de quarta-feira, no momento em que o dinheiro seria entregue.

"O caso se tornou em dois procedimentos. A casa foi invadida por três ou quatro homens, que acreditamos ser o Washington, o Douglas e um outro que fugiu. O Rodrigo não estaria na casa, pelo que apuramos inicialmente. Na casa, eles roubaram as vítimas e as torturaram. E a extorsão, gerou outro procedimento. Os três foram autuados em flagrante por extorsão, que não cabe fiança, mas o Douglas e o Washington vão ser indiciados pelo roubo e pela tortura também", esclareceu o delegado Willians Batista.