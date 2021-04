Advogado de Leniel, Dr. Ailton Barros Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 11:40 | Atualizado 08/04/2021 11:41

Rio - A defesa de Leniel Borel, pai do menino Henry, de 8 anos, comentou a prisão do Dr. Jairinho e da mãe do menino Monique Medeiros, na manhã desta quinta-feira. O Advogado Dr. Ailton Barros disse que o engenheiro tem um grande sentimento de revolta porque acreditava que a ex esposa deveria proteger o filho, mas foi conivente com as agressões. Ele caracterizou o caso como homicídio qualificado pela tortura que o menino sofreu e que o crime pode resultar entre 12 a 30 anos de cadeia para o casal.

Publicidade

"Nós havíamos nos posicionado com o fato de que a criança foi entregue à família em perfeitas condições e que ela foi agredida. Como resultado disso, houve a morte do menino. Estava muito claro que seria um homicídio praticado em três hipóteses: só pela mãe, só pelo padrasto ou pelos dois e as investigações estão caminhando nesta direção", disse.

Publicidade

Ainda segundo a defesa de Leniel, a mãe do menino não tem demonstrado nenhum sentimento durante as repercussões do caso e que Dr. Jairinho e Monique estariam usando a morte de Henry para fazer uma autopromoção. O advogado citou o perfil no Instagram e o site promovidos pelo casal para publicar vídeos de possíveis testemunhas desmentindo depoimentos colhidos durante as investigações.

Publicidade

"Um dos sentimentos do Leniel é com relação à Monique que até agora não demonstra nada e o outro é de uma revolta muito grande a esses sites que foram criados para desfocar as informações, trazer informações não verdadeiras e com uma promoção muito grande. Ele está muito revoltado por utilizarem a morte do filho dele dessa forma. Eu já vinha destacando que o casal tem uma preocupação muito forte com a imagem", destacou.

Salão de beleza