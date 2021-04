Policiais do 41º BPM apreenderam 51kg de maconha, uma réplica de fuzil M16 e uma capa de colete à prova de balas Divulgação / PMERJ

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:24

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (8), 51kg de maconha prensada, no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A equipe do 41º BPM (Irajá) prendeu um suspeito, que não teve o nome divulgado, e ainda encontrou uma réplica de fuzil M-16 e uma capa de colete balístico.

Segundo a corporação, os agentes patrulhavam a Estrada de Botafogo, na Pavuna, quando avistaram um homem de comportamento suspeito, próximo a um terreno. O material apreendido foi encontrado durante a abordagem e buscas no local.

O caso foi encaminhado para a 39ª DP (Pavuna) e o preso foi indiciado por suspeita de tráfico.