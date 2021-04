Leito de UTI Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 15:28

Rio - O Ministério da Saúde liberou, nesta quinta-feira, mais 166 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em estado grave em cinco municípios do Rio de Janeiro. Hospitais de Maricá, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Petrópolis e Teresópolis foram contemplados com o repasse de R$ 7,9 milhões por mês.

A medida do Ministério da Saúde utiliza a estrutura hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, o MS disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. Cada secretaria estadual e municipal de saúde entra com um pedido de autorização para custeio dos leitos Covid-19.



Para a autorização, basta que estados e municípios cadastrem a solicitação na plataforma SAIPS observando os requisitos necessários. Entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.