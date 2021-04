Comissão de Transporte propôs a criação de um esquema de segurança nas estações de BRT, além de outras três emendas ao PL de recuperação do sistema Divulgação

Rio - A Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores propôs, em reunião realizada nesta quinta-feira (8), a implementação de um programa de segurança nas estações de BRT do Rio de Janeiro. O programa BRT Seguro seguiria os moldes do Segurança Presente, que funciona com a atuação de Guardas Municipais e Policiais Civis e Militares em diversos bairros da cidade. O projeto é uma das quatro emendas propostas para o PL 140/2020, que permite a utilização de recursos públicos na recuperação do BRT.

As emendas foram discutidas em reunião da comissão, formada pelos vereadores Felipe Michel (Progressistas), Alexandre Isquierdo (DEM) e Luís Carlos Ramos (PMN), com o secretário de Fazenda Pedro Paulo, a interventora Cláudia Secin, a secretária de Transportes Maína Celidônio e o presidente da Câmara Carlo Caiado.

Além do programa BRT Seguro, outra emenda inclui a participação dos vereadores da Comissão de Transportes no Comitê Técnico. O comitê será responsável por realizar uma auditoria para verificar o que foi gasto até hoje no sistema do BRT, além de acompanhar o fluxo de caixa.

A terceira emenda cria um site próprio para o Portal da Transparência que informará, em tempo real, todas as ações realizadas pela prefeitura durante o período de intervenção. Por fim, a quarta emenda permite a utilização de recurso privado no sistema, colocando, por exemplo, nomes de empresas nas estações.

Segundo dados apresentados na reunião, serão injetados R$130 milhões no sistema, para garantir o pagamento de salários dos funcionários e a reforma de estações, veículos e vias. O valor deverá ser ressarcido pela concessionária do BRT à prefeitura.

"Neste momento, o aporte é fundamental para o sistema não acabar. O BRT é super importante para atender a população da nossa cidade, por isso precisamos colocá-lo para funcionar conforme previsto na sua criação. Com o Executivo e o Legislativo trabalhando juntos isso certamente irá acontecer", disse Felipe Michel.

Dados do ISP mostram maior número de roubos próximo a estações mais movimentadas

Durante o encontro, também foram apresentados dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) que revelam que o número de roubos é maior nas vias próximas às estações de maior movimento e também nos veículos que fazem o trajeto do BRT.

Segundo o levantamento do ISP, de 2016 a 2019 foram registrados 873 assaltos em ônibus, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Na Avenida Ayrton Senna, foram 722. Os casos de roubos a pedestres na Av. das Américas são 612, enquanto na Avenida Ministro Edgard Romero foram registrados 310.

Para os vereadores da Comissão de Transportes, o BRT Seguro, ao coibir esse tipo de crime, aumentará a segurança dos passageiros.