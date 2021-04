Sargento Gurgel destaca artigo Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 07:00

Rio - Em discurso na Câmara, o deputado federal Sargento Gurgel (PSL) fez referência a um artigo escrito pelo colunista de O DIA, Nuno Vasconcellos, em sua coluna 'Um Olhar Sobre o Rio', publicado no dia 14 de fevereiro de 2021. No artigo 'Um Plano Estratégico para o Rio', Nuno afirma que o Rio precisa de uma "ação firme e coordenada para se livrar do entulho acumulado após anos de má fé ou de incompetência dos seus governantes", e que as principais lideranças políticas, sociais e empresariais precisam encontrar-se para "resolver os problemas que ameaçam a segurança do estado e do município".

Gurgel destacou em seu discurso que "Nuno destacou brilhantemente a necessidade imperiosa e atemporal de se olhar para o futuro do Rio de Janeiro, enfatizando os enraizados entraves que, sobremaneira, atrasam e comprometem o futuro do estado", afirmou, citando também que o futuro do Rio depende de "um plano estratégico que envolva a ação preventiva e defensiva" de todos na Câmara. "É necessário definir prioridades e escolher um caminho para alcançar metas, dinamizar a economia, a segurança, educação, saúde e referendá-la ao Brasil".

Publicidade

Em conversa com O DIA, Gurgel explica que identificou-se com o texto por notar que existe, no Rio, falta de projetos de médio a longo prazo, especialmente levando-se em conta que, com o passar dos tempos, há mudança de comando.

"É como acontece na área da qual sou oriundo, a Polícia Militar. Tivemos várias discussões sobre a mudança da forma de acesso ao oficialato, mas com a mudança de chefia, não se falou mais no assunto", recorda. "No Rio, há falta de pensamento para daqui a 10, 20, 30 anos. Estou já em contato com outros senadores, parlamentares, para conversar sobre projetos, cada um dentro de sua área específica, com esse olhar para o futuro", explica.

Publicidade

"A ideia é transformar num projeto de lei, num estatuto, com protagonismo para todos. A minha área, a Segurança Pública, por exemplo, interfere no turismo, na infraestrutura, na economia. As empresas estão deixando o Rio por causa da violência, da falta de incentivo fiscal", afirma o deputado, que no discurso, colocou: "Essencial ao fazer política é articular e viabilizar o progresso, buscar soluções sem amarras ideológicas, sem boicotes apenas pelo ego de não se ganhar um debate"