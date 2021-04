Leonila Ramos de Freitas foi presa em Bangu Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 08/04/2021 18:03

Rio - Uma suspeita de estelionato e furto foi presa, na tarde desta quarta-feira, em Bangu, na Zona Oeste. Leonila Ramos de Freitas, 49 anos, estava foragida desde novembro de 2020. Também conhecida como Afrodite, Marcia ou Mariana, ela foi presa sem oferecer resistência.

Policiais da 10ª DP (Botafogo) localizaram a foragida após receberem informações do Disque Denúncia (2253-1177). Os agentes encontraram Leonila dentro de uma casa, em Bangu, para cumprir o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itaguaí.



Ao longo dos anos, Leonila teve diversas passagens pelo Sistema Penitenciário entre 2006 e 2018. Em novembro de 2018, ela foi presa em Maricá. Em abril de 2019, ela obteve um alvará de soltura, mas em novembro do mesmo ano, ela teve novamente um mandado de prisão expedido pela Justiça.



