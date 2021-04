Quadra do Cacique de Ramos virou posto de vacinação contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 19:22

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira, que um milhão de moradores do Rio receberam a primeira dose da imunização contra a Covid-19. O número equivale a 14,8% da população carioca. De acordo com o Painel Rio Covid-19, 68% dos idosos com mais de 60 anos receberam a primeira dose da vacina.

1 MILHÃO DE VACINADOS!



Cerca de 67% dos idosos já estão vacinados e 15% dos cariocas já tomaram, pelo menos, a primeira dose do imunizante. Essa marca representa um grande passo na luta contra a doença que há mais de um ano transformou as nossas vidas. pic.twitter.com/VJnoCL7Ibb — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) April 8, 2021

Publicidade

O número total de doses aplicadas no município é de 1.285.542. Até o momento, o número de pessoas vacinadas com a segunda dose é de 283.868.

Coronavírus no Rio

Publicidade

Até esta quinta-feira, 671.207 casos confirmados e 38.657 óbitos por coronavírus no estado . Nas últimas 24h, foram contabilizados 5.182 novos casos e 375 mortes. Entre os casos confirmados, 621.226 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 90,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 79.5%.