Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:21 | Atualizado 09/04/2021 09:23

Rio - Moradores de alguns bairros de São Gonçalo vão sofrer com a falta d'água devido ao reparo emergencial que a Cedae está fazendo na adutora do sistema Imunana Laranjal na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no Rocha. O serviço deve ser concluído até às 18h30 desta sexta-feira.

Para realizar o conserto, foi preciso retirar a tubulação de carga, reduzindo o abastecimento dos bairros Barro Vermelho, Boa Vista, Brasilândia, Centro de Alcântara, Covanca, Engenho Pequeno, Galo Branco, Gradim, Mangueira, Neves, Paiva, Parada 40, Paraíso, Patronato, Pita, Pontal, Porto da Madama, Porto Novo, Porto da Pedra, Porto Velho, Raul Veiga, Rosane, Santa Catarina, Vila Iara, Vila Lage, Vila Três, Zé Garoto e Zumbi.



A tubulação será recolocada em carga após a conclusão do serviço, retomando o abastecimento, mas o fornecimento de água deve levar até 72 horas para se restabelecer completamente.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva, como caixas d'água e/ou cisterna, não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.