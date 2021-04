PM foi socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres Estefan Radovicz / Agência O DIA / Arquivo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:25

Rio - Um policial militar foi baleado e uma mulher que seria namorada dele morreu durante uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (9), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O caso foi registrado dentro de uma pizzaria, na Rua Jaime de Moura, no bairro Porto do Rosa.

O PM Ehrlichrman Martins Nascimento, 45 anos, lotado no 12º BPM (Niterói), foi socorrido pelo primo e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. A direção do hospital ainda não atualizou seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, a moça identificada como Sthefanie Kethlin Pereira dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunham contaram que o dois estavam em uma pizzaria quando homens armados entraram no local e anunciaram o assalto. Um dos criminosos percebeu que o policial estava armado e atirou contra ele.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí vai investigar o caso. Em depoimento, o policial disse que não efetuou nenhum disparo contra os criminosos. Apesar da informação, ele teve a arma apreendida.