Policiais do Bope realizam operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo Arquivo

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 10:32 | Atualizado 09/04/2021 11:53

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na manhã desta sexta-feira (9), no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação acontece três dias após uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, que resultou na morte de dois criminosos apontados como lideranças de uma organização criminosa do nordeste do Brasil.

De acordo com a assessoria da PM, a operação contou com o apoio de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Choque (BPChq) e do 7º BPM (São Gonçalo). Dois suspeitos foram mortos em confronto.

Desde as primeiras horas da manhã, moradores usaram as redes sociais para relatar intensos confrontos na localidade conhecida como 'Conjunto da Marinha'. Por conta dos tiroteios, o fornecimento de energia elétrica foi cortado na região do Salgueiro. Várias casas da comunidades estão sem luz.

HOTEL DE LUXO DO CV

Segundo investigações da Polícia Civil, o Complexo do Salgueiro vem sendo usado como refúgio para traficantes ligados ao Comando Vermelho. A favela é chefiada traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó.

De acordo com a polícia, além dos criminosos oriundos do outros estados, traficantes como Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete, chefe do trafico de drogas no Morro da Coréia, em São Gonçalo, e Dalton Luiz Vieira Santana, o DT, acusado de ter assassinado e esquartejado sua ex-namorada Bianca Lourenço, de 24 anos, estão refugiados na comunidade gonçalense.