Monique e o namorado dela, o vereador Dr. Jairinho, são acusados de assassinar Henry Borel. Os dois ainda são investigados no inquérito e foram presos nesta quinta-feira (8). Eles foram indiciados por homicídio e tortura.

Ainda segundo a polícia, no dia seguinte ao enterro do filho, no cemitério do Murundu, em Realengo, na Zona Oeste, a moça não demonstrou nenhum tipo de tristeza pela perda do filho e foi em um salão de beleza na Barra da Tijuca.

O vereador e a professora se conheceram em outubro do ano passado e, em novembro passaram a morar juntos. Em janeiro deste ano, a moça que morava em Bangu, se mudou com Dr. Jairinho para um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

Segundo a Polícia Civil, um mês antes da morte do filho Monique já sabia que o namorado agredia a criança. Para o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), a professora foi conivente com as agressões e por isso também foi indiciada.

Em depoimento, segundo o delegado, o casal inventou uma história mentirosa do fato ocorrido na madrugada que Henry Borel foi morto.

A defesa do casal segue com a narrativa de que a morte de Henry Borel foi por motivo acidental. O advogado André França vai recorrer das prisões. O vereador Dr. jairinho está em um presídio no Complexo de Gericinó. Já Monique, passou a noite em uma cadeia feminina em Niterói.

RIO — Horas antes de chegar à 16ª DP (Barra da Tijuca), no último dia 17, Monique Medeiros da Costa e Silva trocou ao menos duas vezes de roupa até decidir a combinação que usaria para prestar depoimento no inquérito que apura a morte do filho, Henry Borel Medeiros, de 4 anos. Fotos resgatadas em seu aparelho celular, apreendido há duas semanas, mostram que a professora experimentou um macacão preto, posou em frente ao espelho, e depois, depois de consultar um advogado, decidiu ir com um conjunto social branco. Antes disso, um dia após do enterro do filho, no cemitério do Murundu, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, a professora tinha ido a um salão de beleza em um shopping na Barra da Tijuca. Ela foi atendida por três profissionais, gastando R$ 240 pelos serviços.