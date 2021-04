Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, em Guaratiba, homem suspeito de integrar milícia que extorquia e ameaçava moradores da região Divulgação / PCERJ

Publicado 09/04/2021 15:07

Rio - Policiais civis prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (8), um homem suspeito de integrar grupo de milicianos que ameaçavam amputar suas vítimas, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O preso, que não teve o nome divulgado, ainda é suspeito de posse ilegal de artefato explosivo encontrado em sua casa.

Agentes da 35ª DP (Campo Grande) localizaram o suspeito após investigarem denúncias feitas por moradores da região, dizendo que milicianos cobravam uma "taxa de segurança" de R$ 20, além de cobrar 10% sobre a venda de imóveis na região. Segundo os moradores, quem não cedia às extorsões dos bandidos era agredido por criminosos conhecidos como "Baiano" e "Negão", além de ser ameaçado de amputação de membros e morte.

As ameaças explicam um cartaz encontrado na casa do preso com os dizeres: "quem não pagar perde a mão". Durante a busca na residência, os policiais encontraram fichas com anotações de pagamento, duas bombas de efeito moral, um facão, um taco de beisebol e uma algema. Também foi encontrada uma motocicleta com o chassi cortado e número do motor raspado.

A Polícia Civil informou que "as investigações continuam para apurar o envolvimento do preso com a milícia naquela localidade". O preso foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.